Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë Åìµþ¥Ù¥¤¡×¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ë¡¼¥à¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÆüËÜ½é¤Î¥Þ¥ó¥¬ÀìÌç¹»¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆüËÜ¥Þ¥ó¥¬½Î¡×´Æ½¤¤ÎÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë1³¬¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë Åìµþ¥Ù¥¤  ÆüËÜ¥Þ¥ó¥¬½Î´Æ½¤¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ë¡¼¥à¡×  ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë»þ´Ö¡§14:00¡Á22:00¡ÊºÇ½ªÆþ¼¼21:30¡ËÍøÍÑÂÐ¾Ý¡§½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Õ¥í¥¢