Takahiko Wada¡ÎÅìµþ£¹Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Æü¶ä¤Ï£¹Æü¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Î´ë²èÎ©°Æ¤òÃ´¤¦´ë²è¶É¤ÎÀ¯ºö´ë²è²ÝÄ¹¤Ë°æ½Ð¾÷¼£¡¦¶âÍ»»Ô¾ì¶É»Ô¾ìÄ´Àá²ÝÄ¹¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°»ÙÅ¹Ä¹¤Ë¤Ï¾å¸ýÍÎ»Ê¶ÈÌ³¶ÉÄ¹¤ò½¼¤Æ¤ë¡£¿Í»ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£±£¶ÆüÉÕ¡£ °æ½Ð»á¤Ï»Ô¾ìÄ´Àá²ÝÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÄÇã¤¤Æþ¤ì¸º³Û¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´¤Ã¤¿¡£Ä¹ÌîÅ¯Ê¿À¯ºö´ë²è²ÝÄ¹¤Ï´ë²è¶É»²»öÌò¤È¤Ê¤ë¡£¾å¸ý»á¤Ï£²£°£²£³Ç¯£µ·î¤«¤é¶ÈÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£