ガールズグループTWICEが来る7月に“全開催地360度フル開放”の新しいワールドツアー「THIS IS FOR」に突入する。【写真】モモ、胸元露わなドレス着て高級車に「格が違う」6月9日0時、所属事務所JYPエンターテインメントはTWICEの公式SNSに「TWICE ‘THIS IS FOR’ WORLD TOUR」のポスターおよびティザー動画を公開し、6度目のワールドツアー開催を明らかにした。約1年ぶりに開催されるTWICEの新しいワールドツアー「THIS IS FOR」