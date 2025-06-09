¡ÚÂè119ÏÃ¡Û 6·î8Æü ¸ø³« ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¤Ç¤³¤Ý¤ó¸ãÏº»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ªÊÝ°é»Î ¤Ç¤³ÀèÀ¸¡×Âè119ÏÃ¡Ö¶²ÎµÅö¤Æ¤Æ¤Í¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¸µÊÝ°é»Î¤Îºî¼Ô¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¡¢ÊÝ°é±à¤Ç¤ÎËèÆü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡£Âè119ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤¯¤ó¤¬ÉÁ¤¯¶²Îµ¤ò¤Ç¤³ÀèÀ¸¤¬Åú¤¨¤ëÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ ¤¿¤À¤¤¤Þ¡ªÊÝ°é»Î¤Ç¤³ÀèÀ¸ Âè119ÏÃ ¶²ÎµÅö¤Æ¤Æ¤Í#Ì¡