¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹7¡½3¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯6·î8Æü¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö8ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¦¥Þ¥°¥ê¥Ó¤Î½éµå¡¢¹â¤á¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¡¢ÃæÁ°¤ËÀèÀ©ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¼¡ÂÇ¼Ô¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤â2ÅÀÂÇ¤ÇÂ³¤­¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î²ó¡¢3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£4²ó1»à»°ÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ