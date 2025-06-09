ÆüËÜ¤Ç¥¯¥é¥Õ¥¡¥óºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤¿NAS¡ÖUGREEN NASync DXP¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¾Ò²ð¡ª¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÊPC¡Ë¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÇº¤ß¤Î¼ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤Î´ÉÍýÊýË¡¤ÈÊÝÂ¸ÍÆÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊ£¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÆ±¤¸¥Ç¡¼¥¿¤òÊÔ½¸¡¦ÊÝÂ¸¤ò¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀ½ÉÊÆâ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¡Ë¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È¸úÎ¨¤¬°­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼¾å¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¡×¡Ë¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¥í¡¼