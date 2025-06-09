9ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î90ºÐ½÷À­¤¬Æß´ï¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç²¥¤é¤ì¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤È¤·¤ÆÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9Æü¸áÁ°0»þ20Ê¬¤´¤í¡¢°ËÃ°»ÔÃÓ¿¬¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡Ö90ºÐ¤Î½÷À­¤¬´éÌÌ¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½»¿Í¤Î90ºÐ½÷À­¤¬Âæ½ê¤Ç¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³ÃË¤¬¸¼´Ø¤«¤éÉô²°¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢½÷À­¤ÈÈ­¹ç¤ï