ÄÆÍî¸½¾ì¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿µßµÞÂâ¡áÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£/ Tennessee Highway Patrol¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤Ç£¸Æü¡¢¾èµÒ¾è°÷£²£°¿Í¤ò¾è¤»¤¿¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬ÄÆÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¾èµÒ¤é¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±µ¡¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î£¸Æü¸á¸å¡¢Æ±½£¥¿¥é¥Û¡¼¥Þ»Ô¤Î¶õ¹Á¶á¤¯¤ËÄÆÍî¡£Åë¾è¼Ô¤Î¤¦¤Á£³¿Í¤Ï¶õÏ©ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢ÊÌ¤Î½Å½ý¼Ô£±¿Í¤Ï¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£»Ä¤ë·Ú½ý¼Ô¤Ï¸½¾ì¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î