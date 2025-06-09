Sabine Siebold[¥Ù¥ë¥ê¥ó £·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥É¥¤¥Ä·³¹â´±¤Ï¡¢º£·î½é¤á¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¹¶·â¤Ç¥í¥·¥¢¤ÎÀïÎ¬Çú·âµ¡¤ÎÌó£±£°¡ó¤¬Â»½ý¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¹Ò¶õµ¡¤â¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£°ìÉô¤Î·³ÍÑµ¡¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¸þ¤±½àÈ÷Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥É¥¤¥Ä·³¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Õ¥í¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¾¯¾­¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç£·ÆüÇÛ¿®¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò¥í¥¤¥¿¡¼¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥¤¥Ç¥£¥ó¥°»á