¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¡Ê67¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹¾¸ý¤È¤â¤ß¡Ê57¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ö¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖËÜÆü1Âæ¼Ö¤òÇã¤¤ÂØ¤¨Ç¼¼ÖÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢¿·µì¤ÎÇò¤Î¥Ù¥ó¥Ä¤¬ÊÂ¤ÖÁ°¤Ç¼«¿È¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥Ù¥ó¥Ä¤ÎGLC 350e²æ¤¬²È¤Ç¤ÏÄ¹¤á¤Î7Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ö¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤â7Ç¯¤â·Ð¤Æ¤ÐÅÅµ¤¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤â¿­¤Ó¤Æ¥Ê¥Ó²èÌÌ¤ä¿§¡¹¤È¿Ê²½