Îø°¦¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÃËÀ­¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤Ç¤â¸«¤¿ÌÜ¤ä¤È¤­¤á¤­¤À¤±¤ÇÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸å¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÈºÇ¹â¤ÎÈà»á¡É¤ò¸«È´¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾­Íè¤Î¤³¤È¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ë¤«¡©ºÇ¹â¤ÎÈà»á¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¾­Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤­¤Á¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯º£¤¬³Ú¤·¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£µÇ¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë