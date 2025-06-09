Ron Herman¡Ê¥í¥ó¥Ï¡¼¥Þ¥ó¡Ë¤«¤é¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBAGGU¡Ê¥Ð¥°¥¥¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥àÂè4ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥í¥ó¥Ï¡¼¥Þ¥ó³ÆÅ¹¡¢RHC ¥í¥ó¥Ï¡¼¥Þ¥ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤È¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤¬²Æ¤é¤·¤¤¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¥í¥ó¥Ï¡¼¥Þ¥ó¡ßBAGGU¡×¥³¥é¥ÜÂè4ÃÆ¤Ï²Æ¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖBAGGU for Ron Herman¡ÊHIBISCUS¡ßCH