½µÌÀ¤±¤Î³ô²Á¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÃÍÆ°¤­Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÀè½µËö¤è¤ê300±ß¶á¤¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾å¤²Éý¤ò¤ä¤ä³ÈÂç¤·¡¢°ì»þÌó1½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë3Ëü8000±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè½µËö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î5·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×³ô²Á3»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë