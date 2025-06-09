Ariane LuthiOliver Hirt[¥Ù¥ë¥ó£¶Æü¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¹¥¤¥¹À¯ÉÜ¤Ï£¶Æü¡¢¥¯¥ì¥Ç¥£¡¦¥¹¥¤¥¹Çã¼ý¤ËÈ¼¤¤£Õ£Â£Ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¸·³Ê¤Êµ¬À©¤òÄó°Æ¤·¤¿¡££Õ£Â£Ó¤Ï¼«¸Ê»ñËÜ¤ò£²£¶£°²¯¥É¥ëÀÑ¤ßÁý¤¹É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï³¤³°ÉôÌç¤Î»ñËÜÁý¶¯¤Ç¡¢»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¸½ºß£¶£°¡ó¤Î»ñËÜ·×¾å¤ò£±£°£°¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£Ë¡À©²½¸å£¶¨¡£¸Ç¯¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢µ¬À©°Æ¤Ë¤è¤ê£Õ£Â£Ó¤¬ÊÝÍ­¤¹¤ëÄÉ²ÃÅª¥Æ