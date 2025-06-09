ºòº£¡¢µÞ²ÃÂ®¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¿êÂà¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤ËÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö30Ç¯Á°¤Îµ»½Ñ¤Ø¤Î¤ª¤´¤ê¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¸½¾ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ä¥±¡×¡½¡½¡£Á°²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÆü»º¡×¤Î¹©¾ìÊÄº¿¤ÎÊóÆ»¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÉÔ¿¶¤¬²¼ÀÁ¤±¹©¾ì¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢É®¼Ô¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¹©¾ì¤òÎã¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£2000Ç¯Âå¤Ëµ¯¤­¤¿ÇÉ¸¯Ë¡¤Î²þÀµ¤ä¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ë¤è¤ë³¤³°°ÜÅ¾¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¤Ë·È