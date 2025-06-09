¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÈø´ØºÌÈþÍª¡Ê¤ª¤¼¤­¤¢¤ß¤æ¡Ë¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¸þ¤±¥µ¥Ýー¥È¡¦¥±¥¢À½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZAMST¡Ê¥¶¥à¥¹¥È¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥·¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Èø´ØºÌÈþÍª¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë Èø´ØºÌÈþÍª¡Ê¤ª¤¼¤­¤¢¤ß¤æ¡Ë¥×¥í Èø´Ø¥×¥í¤Ï6ºÐ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢2021Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤ÏºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹