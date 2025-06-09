Æâ³ÕÉÜ¤¬9ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯1¡Á3·î´ü¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë²þÄêÃÍ¤Ï¡¢¼Â¼Á¤ÇÁ°´üÈæ0.0¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯Î¨´¹»»¤Ï0.2¡ó¸º¤Ç¡¢5·î¸øÉ½¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Î0.7¡ó¸º¤«¤é¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£