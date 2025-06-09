Yoshifumi Takemoto¡ÎÅìµþ£¹Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Æâ³ÕÉÜ¤¬£¹Æü¸øÉ½¤·¤¿£±¡Ý£³·î´ü¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë£²¼¡Â®Êó¤ÏÁ°´üÈæ£°¡¥£°¡ó¸º¤Ç£±¼¡Â®Êó¤Î£°¡¥£²¡ó¸º¤«¤é¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£Ç¯Î¨´¹»»¤â£±¼¡Â®Êó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹£°¡¥£·¡ó¤«¤éÆ±£°¡¥£²¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ºß¸Ë¤ä¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ê¤É¤¬¼ç¤Ê¾å¿¶¤ìÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Ì±´ÖÄ´ººµ¡´Ø¤ÎÍ½Â¬Ãæ±ûÃÍ¤Ï£±¼¡Â®Êó¤È²£¤Ð¤¤¤ÎÁ°´üÈæ£°¡¥£²¡ó¸º¡¢Ç¯Î¨£°¡¥£·¡ó¤À¤Ã¤¿¡£»öÁ°Í½ÁÛ