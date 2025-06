X(旧Twitter)には暗号化DM機能があるほか、強化版のDMとして新たにXChatが追加される見込みです。XChatについては、イーロン・マスク氏が「ビットコイン風の暗号化機能を実装」とアピールしたことがツッコミの対象となっていますが、そもそもXの暗号化はあまりよくないと、開発者のマシュー・ガレット氏が指摘しています。mjg59 | Twitter's new encrypted DMs aren't better than the old oneshttps://mjg59.dreamwidth.org/71646