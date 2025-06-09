ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ ÌÃÊÁÌ¾±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë ¥È¥è¥¿2682¡Ê+30.0+1.13%¡Ë ¥Û¥ó¥À1412¡Ê+10+0.71%¡Ë »°É©£Õ£Æ£Ê2005¡Ê+42+2.14%¡Ë ¤ß¤º¤Û£Æ£Ç4034¡Ê+86+2.18%¡Ë »°°æ½»Í§£Æ£Ç3658¡Ê+43+1.19%¡Ë Åìµþ³¤¾å6271¡Ê+73+1.18%¡Ë £Î£Ô£Ô159¡Ê+0.5+0.32%¡Ë £Ë£Ä£Ä£É2416¡Ê+6+0.25%¡Ë ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯220¡Ê0.00.00%¡Ë °ËÆ£Ãé7579¡Ê+86+1.15%¡Ë