»Å»ö¤Ï¡¢¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬³«±¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»ñ³Ê¼èÆÀ¤ä¡¢±Ñ²ñÏÃ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤â¥Ä¥­¤¢¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢¶â±¿¤Ï¥±¥Á¥±¥ÁÄù¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð½á¤¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤ÏÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤¥¿¥¤¥×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¬¤Á¡£Æüº¢¡¢Áê¼ê¤ò¸«¤ëÌÜ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤Éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£