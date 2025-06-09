¿·Ç¯ÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤Ï¤ä2¤«·î¡£¼ÒÆâ³°¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ªÁ¦¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï·æºî¡£Èô¤ÓÈ´¤±¤ÆÌÌÇò¤¤É¬ÆÉ¤Î°ìºý¡×¡ÖËÜÅö¤ËÇº¤ß¤¬²ò¾Ã¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¡ÖÇº¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¹Í¤¨Êý ¡½¡½ 1Æü1¤Ä¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë°ìÀ¸Çº¤Þ¤Ê¤¤ºÇ¶¯¥¹¥­¥ë30¡Ù¡ÊÌÚ²¼¾¡¼÷Ãø¡Ë¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐÃ£À®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤­¤¿²£»³¿®¹°»á¤¬ËÜ½ñ¤«¤é³Ø¤ó¤À¡Ö´ÉÍý¿¦¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¡×¤ò¤ªÆÏ