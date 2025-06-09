1986Ç¯¤ËÅ·¹ÄÊÅ²¼¡ÊÅö»þ¤Î¹ÀµÜ¤µ¤Þ¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¡¢³°Ì³¾Ê¤Ø¤ÎÆþ¾Ê¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¤´À®º§¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é7Ç¯¼å¤ò·Ð¤¿1993Ç¯6·î9Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¿Æ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´Ø·¸À­¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç32Ç¯¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¡ÛÅö»þ1ºÐ¤ÎÊÅ²¼¤Î¤ª¼Ì¿¿¤«¤é¡¢º£Ç¯1·î¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¸øÌ³¤ò¤È¤â¤ËÌ³¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡ü1961Ç¯2·îÊÅ²¼¡Ê¹ÀµÜ¤µ¤Þ¡Ë1ºÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ·¹Ä²È¤Î¡Ö¿Æ»Ò¤¬ÊÌ¡¹