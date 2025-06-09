À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë12À±ºÂÀê¤¤¤Ç¡¢ËèÆü¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿µ¤¤òÀê¤¤¤Þ¤¹♡2025Ç¯6·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Î±¿Àª¤Ï¤³¤Á¤é¡ª²´ÍÓºÂÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊª»ö¤ò¸«¤ëÆü¡£»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Ô¤­µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÐ¿Í´Ø·¸¤ËÉ÷·ê¤¬³«¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²´µíºÂÀìÌçÃÎ¼±¤¬²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤¬¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÊõ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÁÐ»ÒºÂÍ¾·×¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¿µ¤àÃÒ·Ã¤ò¡£ÄÀÌÛ¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤ÎËÜ²»¤ò