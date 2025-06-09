¶áÇ¯¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥­¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È»þÂå¤Ë¤Ï¹áÀî¿¿»Ê¤ÈÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÈà¤Ï¡¢2008Ç¯¤ËÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½»Ë¾åºÇÂ¿½Ð¾ìµ­Ï¿¤ÈºÇÂ¿ÆÀÅÀµ­Ï¿¤ò¼ùÎ©¡£2014Ç¯¤«¤é¤ÏÂåÉ½¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤Æ¤­¤¿¡£36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤â¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢SNS¾å¤ÇÆÍÁ³ÂåÉ½¤«¤é¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ÈÂåÉ½´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤ÎÁÓ