¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Î1²ó¡¢ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡á¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï8Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤Ï¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢°ì²ó¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï7¡½3¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌî¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢4²ó1/3¤ò8°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ3¡Ë¤Ç4ÇÔÌÜ¡Ê5¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï1¡½5¤À¤Ã