º£Æü6·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ë9»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á ¥²¥ó¥Ð¡×2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂèÆóÃÆ¤òÊüÁ÷¡£Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ·ò»Ê¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²ÈÎ´°ì¤Î3¿Í¤¬º£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡É¥²¥ó¥Ð¡É¤Ç°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤³¤ÎÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¡Ö°Â¤¤¤Î¤Ë¼Á¤Î¥¤¥¤¤â¤Î¤¬½¸¤Þ¤ë¥²¥ó¥Ð¡×¤È¡¢¹±Îã´ë²è¡ÖÅê»ñ¤Î¥²¥ó¥Ð¡×¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥ó¥Ð¤òË¬¤Í¤ë¡ª¢£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥²¥ó¥Ð °Â¤¯¤Æ¥¤¥¤¤â¤Î¤¬½¸¤Þ¤ëÄ¶µðÂç»Ô¾ì¤ª¤è¤½60Ç¯Á°¤Ë³«¶È