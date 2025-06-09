¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÄ®Ã£Áª¼ê¤¬8Æü¤Î»î¹ç¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¡£ÂÇÎ¨¤È½ÐÎÝÎ¨¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÌøÄ®Áª¼ê¤Ï6·î¤ËÆþ¤ê¡¢6»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¡£7Æü¤Î»î¹ç¤Ï2ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò´Þ¤à¡¢4°ÂÂÇ¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¤Ç¤·¤¿¡£8Æü¤ÏÊ£¿ô°ÂÂÇ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»Íµå¤ÎÀ®ÀÓ¡£ÂÇÎ¨.356¤È½ÐÎÝÎ¨.457¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.472¡¢OPS.943¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£·Ä±þ¹â¹»¤«¤é·Ä±þÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢º£µ¨¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð