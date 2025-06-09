ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬¡ÖËÌ´ØÅì¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç²¿¤«ÉÝ¤½¤¦¡×¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡Ö¼º¸À¡×¤ÈÁû¤¬¤ì¤ì¤Ð¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸¶¸ý°ìÇî½°±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¡Ê¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤Ï¡Ë¿Í´ÖÍÍ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤ÃÊü¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»²±¡Áª¤ÇÂç¤­¤ÊµÕÉ÷¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤À¤±¤ËÍ¿ÌîÅÞ¤Ç¿À·ÐÀï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï£·Æü¤Ë·²ÇÏ¡¦¹âºê»Ô¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ìÀ¾ÆüËÜ¤Î¿Í´Ö¤ÏËÌ´ØÅì¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç²¿¤«ÉÝ¤½¤¦¡¢·²ÇÏ¸©¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÉÝ¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤¢