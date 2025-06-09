µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬¡¢10Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é1·³¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤®¡¢4·î15Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£²¬ËÜ¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤Ç5·î7Æü¤Ë¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢14ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÇÆ±12Æü¤ËºÆ¤ÓÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¤Ä´À°´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±24Æü¤«¤é2·³Àï¤Ë½Ð¾ì¡£6Æü¤«¤é¤Î¿·³ã±óÀ¬¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ç¤Ïº¸Ãæ´Ö¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢9ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡¢2