ÂçºåÇÕÏ¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¤Ï22Ëü8950É¼¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¾åÂ¼»Õ¤Ï¡ÖÂçºåÇÕ¤Î·ë²Ì¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¸÷±É¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£1½µÁ°ÄÉ¤¤¤ÏCW¥³¡¼¥¹¤Ç6F80ÉÃ4¡Á1F11ÉÃ0¤Î¹¥»þ·×¡£¡Ö±«¤ÇÇÏ¾ì¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤±¤É»þ·×¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£1½µÁ°¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤È½çÄ´¤Ö¤ê¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£µþÅÔ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï3Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢4Àï4¾¡¤ÈÉé¤±¤Ê¤·¤Îºå¿À¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ë¡£