¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï£²£°£²£µµð¿Í£µ¡½£°³ÚÅ·¡Ê£¸Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë´ßÅÄ¡Êµð¡Ë¤¬£´²ó¤ËÀèÀ©ÂÇ¡¢£¸²ó¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤ÎËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥àÁ´£µÆÀÅÀ¤ò¤¿¤¿¤­½Ð¤·¤¿¡£´ßÅÄ¤Î£±»î¹ç£µÂÇÅÀ°Ê¾å¤Ï¡¢ºòÇ¯£··î£µÆü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î£¶ÂÇÅÀ¤Ë¼¡¤¤¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´£µÆÀÅÀ°Ê¾å¤ò°ì¿Í¤Ç¤¿¤¿¤­½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯£µ·î£±£±Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÎæ°æ¡Ê¥½¡Ë¤¬£²¥é¥ó¡¢£³¥é¥ó¡¢£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´£·ÆÀÅÀ¤ò°ì¿Í¤Çµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µð