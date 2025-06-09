²÷¿Ê·â¤ÎÎ¢¤Ë?¤È¤é¥Ý¥¸¥³¡¼¥Á?¡ª¡©¥»¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤Ï£¸Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£¸¡½£²¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¸òÎ®Àï£²¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡£Ãù¶â¤âº£µ¨ºÇÂ¿¤Î¡Ö£±£´¡×¤È¤·¡¢¸òÎ®Àï¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡££³²ó¤Ë£³ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ë£±£°¹æ£³¥é¥ó¡¢£¸²ó¤Ë¤Ïº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë£±£·¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤¬Èô¤Ó¤À¤·¤Æ´°¾¡¡£º´Æ£µ±¤Ï¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ¡Ê£±£±ËÜÎÝÂÇ¡Ë¤ò¤µ¤é¤ËÆÍ¤­Êü¤¹°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¤ò·è¤á¤¿£²¿Í¤Ï