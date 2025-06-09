¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î³«Àß72¼þÇ¯µ­Ç°¡ÖG1Á´ÆüËÜ²¦¼Ô·èÄêÀï¡×¤Ï4Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£5ÆüÌÜ¤Ï10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬Áè¤ï¤ì¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï11R¤À¡£½ÐÂ­¡¢²ó¤êÂ­¤Î¤¤¤¤Ëö±ÊÍ½Áª2°ÌÄÌ²á¤ÇÆÀ¤¿Àä¹¥ÏÈ¤«¤é¤¬²¡¤·ÀÚ¤ë¡£¶¯ÎÏ¤Ë¿­¤Ó¤Æ¤­¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤ÏÉÔºß¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÀè¥Þ¥¤¤¬Í­ÎÏ¤À¡£Ê¿ËÜ¤¬º¹¤·¤ÆÂ³¤¯¡£ÅçÂ¼¤Ï°®¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÆâÏÈÎ¾¼Ô¤ËÇ÷¤ì¤ë¤«¡£»³ÅÄ¹¯¤Î¶¯½±¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡ã1¡äËö±ÊÏÂÌé½àÍ¥¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿­¤Ó¤ÏÉáÄÌ