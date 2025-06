【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■最新のテクノロジーも用いた、MISIAのライブの真髄が詰まったシリーズのツアーを、見事完走! MISIAが全国11都市27公演、20万人を動員したアリーナツアー『STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』を完走した。 このツアーは、5月28日に発売された約3年半ぶり15枚目となるオリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』を引っ提げて