9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2025½÷»Ò¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1½µ¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Ç¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1½µ¤Î4»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤È¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç½é½µ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¤¬U-NEXT¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¡¢»î¹ç¤ÈÂç²ñ½øÈ×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ 4»î¹ç¤Ç¼º¥»¥Ã¥È0¤È°ÂÄê¤·¤¿Àï