¡ÚXbox Games Showcase 2025¡Û 6·î9Æü2»þ～ ÇÛ¿®³«»Ï ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖXbox Games Showcase 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNINJA GAIDEN 4¡×¤ÎºÇ¿·¥È¥ìー¥éー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ º£²ó¤Î¥È¥ìー¥éー¤Ç¤ÏÈ¯Çä¤¬10·î21Æü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£µðÂç¤ÊÅ¨¤ÈÀï¤¦Ç÷ÎÏ¤Î¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤Ê¤É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú[ ÆüËÜ¸ì ] Xbox Games Showcase 2025 | The Outer Worlds 2