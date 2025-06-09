¡ÚXbox Games Showcase 2025¡Û 6·î9Æü2»þ～ ÇÛ¿®³«»Ï ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖXbox Games Showcase 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖResonance: A Plague Tale Legacy¡×¤Î¥È¥ìー¥éー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ÃæÀ¤¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¥Æ¥£¥¶ー¥È¥ìー¥éー¤¬¸ø³«¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï³»¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÀï»Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Æ®µ»¾ì¤Ç¤Î·èÆ®¥·ー¥ó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤¿¡£ È¯Çä¤Ï2026Ç¯Í½Äê¤È¤Ê¤ë ¡Ú[ ÆüËÜ