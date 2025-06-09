¡ÚXbox Games Showcase 2025¡Û 6·î9Æü2»þ～ ÇÛ¿®³«»Ï ¥Õ¥¡ー¥¹¥È ¥Ñー¥Æ¥£ー ¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖXbox Games Showcase 2025¡×¤¬¡¢6·î9Æü2»þ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡£ ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÇÛ¿®¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ ¡Ú[ ÆüËÜ