Âçºå¶µ°éÂç³ØÉíÂ°¡¦ÃÓÅÄ¾®³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜÃÓÅÄ»Ô¡Ë¤Ç»ùÆ¸8¿Í¤¬»àË´¡¢15¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤«¤é24Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿8Æü¡¢ÃÓÅÄ¾®¤Î°ÖÎîÈêÁ°¤Ç¡Ö³Ø¹»°ÂÁ´¤ÎÆü¡×¤ÎÄÉÅé¼°Åµ¤¬±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ùÆ¸¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡Öµ§¤ê¤ÈÀÀ¤¤¤ÎÅã¡×¤Ë¸¥²Ö¤¹¤ë»ùÆ¸¡Ò2025Ç¯6·î8Æü 10»þ32Ê¬»£±Æ ÂçºåÉÜÃÓÅÄ»Ô¡ÓÃÓÅÄ¾®¤Ç¤Ï»ö·ï¤ò¶µ·±¤Ë2009Ç¯¤«¤é¡Ö°ÂÁ´²Ê¡×¤È¤¤¤¦¼ø¶È¤òÀß¤±¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¶µ°é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£6Ç¯À¸¤Î°ÂÁ´²Ê¼ø¶È¤Î¤è¤¦¤¹ ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤Ï¥â