¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤Ç¹¶Àª¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢·³¤Ï¡¢¥É¥Ë¥×¥í¥Ú¥È¥í¥¦¥·¥¯½£¤ËÅþÃ£¤·¡¢½£Æâ¤Ø¤Î¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï8Æü¡¢·³¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Î¶­³¦¤ËÅþÃ£¤·¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥É¥Ë¥×¥í¥Ú¥È¥í¥¦¥·¥¯½£¤Ø¤Î¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£AFPÄÌ¿®¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬¥É¥Ë¥×¥í¥Ú¥È¥í¥¦¥·¥¯½£¤Ë¿Ê·³¤¹¤ë¤Î¤Ï2022Ç¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶³«»Ï°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤Ï°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅìÉô