¡ÚYF-19 ¡È¥Þ¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹¡É¡Û 6·î9Æü ½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§5,060±ß ¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï6·î9Æü¤Ë¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖYF-19 ¡È¥Þ¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹¡É¡×ºÆÈÎÊ¬¤Î½Ð²Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5,060±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹¡×¤è¤ê¡¢¥¤¥µ¥à¡¦¥À¥¤¥½¥ó¤¬Åë¾è¤¹¤ë¥Ð¥ë¥­¥êー¡ÖYF-19¡×¤ò1/48¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ 1/72¥¹¥±ー¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê²òÁüÅÙ¤ò¹â¤á¤ë