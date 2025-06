1匹の猫が王様を見つめていたら、どう思うだろうか。単に可愛らしいと微笑ましく見守る人もいれば、ひょっとしたら失礼にあたると怒る人もいるかもしれない。【こちらも】「猫の群れを追い立てる」とは? 猫にまつわる英語イディオム (9)英語にはそんな光景をそのままことわざにした表現がある。それが今回取り上げる 「A cat may look at a king」 というフレーズだ。■A cat may look at a king「A cat may look at a king」