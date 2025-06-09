¿Íµ¤Ì¡²è¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¡ØMF¥´¡¼¥¹¥È¡Ùºî¼Ô¡¦¤·¤²¤Î½¨°ì»á¤Î¿·Ï¢ºÜ¡ØÚå¤È×ÂÀ±¡Ù¡Ê¤¹¤Ð¤ë¤È¤¹¤Ð¤ë¡Ë¤¬¡¢7·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù34¹æ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤·¤²¤Î»á¤Î¿·Ï¢ºÜ¤Ï2·î¤Ë´°·ë¤·¤¿¡ØMF¥´¡¼¥¹¥È¡Ù°ÊÍè¤Ç¡¢¹ðÃÎ¥Ú¡¼¥¸¤â¸ø³«¤µ¤ì¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¡ØMF¥´¡¼¥¹¥È¡Ù¤ËÂ³¤¯Êª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¿·Ï¢ºÜ¤Î¸¶¹Æ¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù11Ç¯È¾¤Ö¤ê¥¤¥é¥¹¥È¤â¿·Ï¢ºÜ¡ØÚå¤È×ÂÀ±¡Ù¤Ï¡¢Çº¤á¤ë½ïÊý¤ÈÁêÍÕ¤ÎÁ°¤Ë1¿Í¤ÎÀÄÇ¯¡¦¹©