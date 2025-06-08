2025Ç¯5·î29Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎJUSKY¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÈÉ¬¸«¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿µ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ï¡¢Èý·î¤¸¤å¤ó»á¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤À¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¸½¼Â¤Èµõ¹½¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ÈÌ¤Íè¤¬¸òºø¤¹¤ë´ñÌ¯¤Ê¶õ´Ö¡¦¶åÎ¶¾ëºÖ¡£¤Þ¤ë¤ÇÅìÍÎ¤ÎËâ·¢¤Î¤è¤¦¤ÊÅÔ»Ô·Ê´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ì¸«Æü¾ïÅª¤ÊÎø°¦¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë