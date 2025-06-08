¥×¥íÌîµå¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï8Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç·×7»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³ÚÅ·¤ÏÀ¾ÉðÀï¡Ê¿¹ÎÓ¤É¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀô¡Ë¤Ë4¡½1¡£ÀèÈ¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦²¦É§Äø¤¬7²ó6°ÂÂÇ7Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç5¾¡ÌÜ¡Ê2ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£°éÀ®Áª¼ê¤ÎÊ¿ÎÉ¤¬3°ÂÂÇ¡£À¾ÉðÀèÈ¯¡¦Í¿ºÂ¤Ï2²ó5°ÂÂÇ3Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤Ç1ÇÔÌÜ¡Ê3¾¡¡Ë¡£¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡¦ÎÓ´§¿Ã¡ÊÆüËÜ·ÐÂç¡Ë¤¬3°ÂÂÇ¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ïµð¿ÍÀï¡Ê¥Ï¡¼¥É¥ª¥Õ¿·³ã¡Ë¤Ë2¡½0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¡¦Ç½ÅÐ¤¬7²ó2/3¤ò6°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥ê