¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯¡Ö¤¤¤ä¤¡～º£Æü¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤¦²¬ÅÄ»Õ¾¢¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£½µ¤Î¡Ö¤ª¤«¤·¤Ð¡×²¿¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÌÞÏÀ¡Ö¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯¤ÇÏÃ¤¹¥Í¥¿¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡ÖÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ò¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ª¤«¤·¤Ð¤Î¿½¤·»Ò¤Ï20¥Þ¥¹Ìá¤ì¤Ç¤¹¡£°ìÃ¶¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤¬²¬ÅÄ»Õ¾¢¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£²¬ÅÄ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¼ÂºÝ²ñ¤¦¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È°õ¾Ý¤¬°ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ°Æ³°Â¿¤¤¡©¤É¤¦¡©¡×¤³