¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶ÍÀ¸¤ÎG1¡Ö³«Àß69¼þÇ¯µ­Ç°ÀÖ¾ëÍë¿ÀÇÕ¡×¤Ï8Æü¤ËÍ½Áª2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÄÇÌ¾Ë­¡Ê36¡á·²ÇÏ¡Ë¤Ï½éÆü6R¤Ç6¥³¡¼¥¹¤«¤é2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯11R¤ÏÉÔÍø¤ò¼õ¤±¤ÆÅ¾Ê¤¼º³Ê¡ÊÁª¼êÀÕÇ¤³°¡Ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥Ú¥é¤È¥ê¥ó¥°¤ò¸ò´¹¤·¤ÆÄ©¤ó¤À2ÆüÌÜ9R¤Î¥¤¥óÀï¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º½éÇòÀ±¡£´¬¤­ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤ÆÆÀÅÀÎ¨¤Ï¹¾¸ý¹¸À¸¡¢Âç¾åÂî¿Í¡¢¾¾°æÈË¡¢·ª¾ë¾¢¤ÈÊÂ¤Ö6.00¤Î19°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç°­¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ãÏÂ´¶