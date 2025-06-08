¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥¹¥Ñ¥ì¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬8Æü¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç9Æü¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍ½Áª¡¦¥â¥ë¥É¥ÐÀï¤ò¤â¤Ã¤Æ²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ù¤Ê¤É¤¬²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï6Æü¤ËËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¤½£Í½Áª¤Î½éÀï¤È¤·¤Æ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î0-3¤ÇÇÔÀï¡£2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇWÇÕ¹Ô¤­¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÌµÇ°¤ÎÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÏÄ¾¶á4»î¹ç¤¬1Ê¬3ÇÔ¤ÇÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê