¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶ÍÀ¸¤ÎG1¡Ö³«Àß69¼þÇ¯µ­Ç°ÀÖ¾ëÍë¿ÀÇÕ¡×¤Ï8Æü¤ËÍ½Áª2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿·ÅÄÍº»Ë¡Ê40¡á»°½Å¡Ë¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£8Æü¤Î2ÆüÌÜ4R¤Ç4¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤é·þ¤Ã¤ÆÆü¤Þ¤¿¤®Ï¢¾¡¡£3Àï2¾¡¥ª¡¼¥ë2Ï¢ÂÐ¤Ç¡¢Í½Áª¤òÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹Â­¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£µ¯¤³¤·¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½éÆü¤è¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¤ÏÊÑ¤¨¤º¤ËÈùÄ´À°¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÃå½çÄÌ¤ê¤Î¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤ë¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ç5·î1Æü¤ÎÄÅ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Ñ¡¼¥ë